Упростите выражения: (x-5)^2-4(x+5)^2 (1-2x)(4x^2+2x+1)+8x^3 (распишите пожалуйста,нужно понять как это делается)
Алгебра
Упростите выражения: (x-5)^2-4(x+5)^2 (1-2x)(4x^2+2x+1)+8x^3 (распишите пожалуйста,нужно понять как это делается)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(x-5)^2-4(x+5)^2 Раскрываем скобки: X^2-10X+25-4(X^2+10X+25)=x^2-10x+25-4x^2-40x-100= =-3x^2-50x-75. 2)(1-2x)(4x^2+2x+1)+8x^3 Первые два множителя можно свернуть в разность двух кубов. Например, (a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3 1-8x^3+8x^3=1
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