Средняя линия треугольника относятся как 3:2:4,а периметр треугольника равен 45 см.Н??йдите стороны треугольника

Гость: Гость:

Все изи просто 1. 3+2+4=9; 2. 45:9=5-сам понимаешь, что это одна часть; 3. 5*3=15-первая часть 4. 5*2=10-вторая часть 5. 5*4=20-третья часть Ну вот и все. В ответе пиши 15см,10см,20см