Сравните стихи Лермонтова о Кавказе. Что в них общего ?
Литература
Сравните стихи Лермонтова о Кавказе. Что в них общего ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех стихах Лермонтов показывает любовь к природе Кавказа.Он восхищается ею
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