Сравните стихи Лермонтова о Кавказе. Что в них общего ?

Литература
Сравните стихи Лермонтова о Кавказе. Что в них общего ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех стихах Лермонтов показывает любовь к природе Кавказа.Он восхищается ею
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