Чем объяснить стремление различных государств к экономическому взаимодействию? ??риведите примеры такого взаимодействия
Обществознание
Чем объяснить стремление различных государств к экономическому взаимодействию? ??риведите примеры такого взаимодействия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стремление государств к экономическому взаимодействию можно объяснить как своеобразную финансовую поддержку друг-друга, к примеру многие страны Европы вступили в ЕС для того чтобы объединить их экономическое пространство, так как сами по себе государства являются очень маленькими (соответственно и имеющими мало факторов для полной экономической независимости).
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