Чем объяснить стремление различных государств к экономическому взаимодействию? ??риведите примеры такого взаимодействия

Гость: Гость:

Стремление государств к экономическому взаимодействию можно объяснить как своеобразную финансовую поддержку друг-друга, к примеру многие страны Европы вступили в ЕС для того чтобы объединить их экономическое пространство, так как сами по себе государства являются очень маленькими (соответственно и имеющими мало факторов для полной экономической независимости).