Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Технология
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СТОЛЯР – рабочий, специалист по обработке дерева и изготовлению изделий из него. БЕЛОДЕРЕВЕЦ и БЕЛОДЕРЕВЩИК, – столяр, специалист по изготовлению простых изделий, без полировки, фанеровки. КРАСНОДЕРЕВЕЦ и КРАСНОДЕРЕВЩИК – столяр, специалист по дорогим, сложным изделиям (первонач. по изготовлению мебели из красного дерева).
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Английский язык
Английский язык
Как перевести грамотно данное предложение? Generations of workers spent their entire careers in the same workplace.