Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.

Гость: Гость:

СТОЛЯР – рабочий, специалист по обработке дерева и изготовлению изделий из него. БЕЛОДЕРЕВЕЦ и БЕЛОДЕРЕВЩИК, – столяр, специалист по изготовлению простых изделий, без полировки, фанеровки. КРАСНОДЕРЕВЕЦ и КРАСНОДЕРЕВЩИК – столяр, специалист по дорогим, сложным изделиям (первонач. по изготовлению мебели из красного дерева).