1) какой скелет имеют позвоночные животные? 2) назовите органы выделительной сист??мы рыбы,млекопитающего и дождевого червя? 3)что такое скелет,назовите функции скелета? 4) назовите органы движения рыбы, голубя и дождевого ч...

Биология
1) какой скелет имеют позвоночные животные? 2) назовите органы выделительной сист??мы рыбы,млекопитающего и дождевого червя? 3)что такое скелет,назовите функции скелета? 4) назовите органы движения рыбы, голубя и дождевого червя? 5) что такое кровь? помогите решить завтра контрольная по биологии нам дадут эти вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) функции: опора , движение и защита, кости и их соединения образуют скелет. 2)рыбы- парные лентовидные почки , мочеточники, и мочевой пузырь 5)кровь-жидкость , циркулирующая в кровеносной системе и переносящая газы другие растворенные вещества
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