1) какой скелет имеют позвоночные животные? 2) назовите органы выделительной сист??мы рыбы,млекопитающего и дождевого червя? 3)что такое скелет,назовите функции скелета? 4) назовите органы движения рыбы, голубя и дождевого ч...
Биология
1) какой скелет имеют позвоночные животные? 2) назовите органы выделительной сист??мы рыбы,млекопитающего и дождевого червя? 3)что такое скелет,назовите функции скелета? 4) назовите органы движения рыбы, голубя и дождевого червя? 5) что такое кровь? помогите решить завтра контрольная по биологии нам дадут эти вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) функции: опора , движение и защита, кости и их соединения образуют скелет. 2)рыбы- парные лентовидные почки , мочеточники, и мочевой пузырь 5)кровь-жидкость , циркулирующая в кровеносной системе и переносящая газы другие растворенные вещества
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Английский язык
Как перевести грамотно данное предложение? Generations of workers spent their entire careers in the same workplace.