1) какой скелет имеют позвоночные животные? 2) назовите органы выделительной сист??мы рыбы,млекопитающего и дождевого червя? 3)что такое скелет,назовите функции скелета? 4) назовите органы движения рыбы, голубя и дождевого ч...

Биология

1) какой скелет имеют позвоночные животные? 2) назовите органы выделительной сист??мы рыбы,млекопитающего и дождевого червя? 3)что такое скелет,назовите функции скелета? 4) назовите органы движения рыбы, голубя и дождевого червя? 5) что такое кровь? помогите решить завтра контрольная по биологии нам дадут эти вопросы

Автор: Гость