Вычесли и проверь решение умножением 70:5,90:18,63:28
Математика
Вычесли и проверь решение умножением 70:5,90:18,63:28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70:5=14 ; 14*5=70 90:18=5 ; 5*18=90 63:28=2,25 ; 2,25*28=63
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