Дванадцять дівчат зустрілися в кафе. Дві з них лише пили мінеральну воду, а решта з'їли або по одному, або по два кекси. У середньому всі дівчата з'їли по півтора кекса. Скільки дівчат з'їли по два кекси?

Математика

Дванадцять дівчат зустрілися в кафе. Дві з них лише пили мінеральну воду, а решта з'їли або по одному, або по два кекси. У середньому всі дівчата з'їли по півтора кекса. Скільки дівчат з'їли по два кекси?

Автор: Гость