Дванадцять дівчат зустрілися в кафе. Дві з них лише пили мінеральну воду, а решта з'їли або по одному, або по два кекси. У середньому всі дівчата з'їли по півтора кекса. Скільки дівчат з'їли по два кекси?
Математика
Дванадцять дівчат зустрілися в кафе. Дві з них лише пили мінеральну воду, а решта з'їли або по одному, або по два кекси. У середньому всі дівчата з'їли по півтора кекса. Скільки дівчат з'їли по два кекси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 дівчат з'їли по два кекси
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