каким образом связаны между собой конкуренция спрос и предложение? Что такое цена товара и прибыли?
География
каким образом связаны между собой конкуренция спрос и предложение? Что такое цена товара и прибыли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать), а покупатель согласен получить (купить) единицу товара. Спрос рождает предложение. Предложения - конкуренцию.
Гость:
Спрос диктует предложение. Предложение иногда формирует спрос. Конкуренция продавцов делает предложение более приемлемым для удовлетворения спроса. Конкуренция-механизм регуляции рынка. Она позволяет отрегулировать спрос и предложение до равновесной цены, не позволяет фирмам "захватывать" рынок. Цена-это выражение стоимости товара в денежном обращении. Cпрос формирует предложение.Товар нужен людям и его производят.А конкуренция дает возможность выбрать лучший товар по более низкой цене.
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