Каким признакам отвечает литературный язык как высшая форма национального языка, отличающаяся от всех других форм?
Русский язык
Каким признакам отвечает литературный язык как высшая форма национального языка, отличающаяся от всех других форм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский литературный язык – высшая форма национального языка и основа культуры речи. Он обслуживает различные сферы человеческой деятельности – политику, законодательство, культуру, словесное искусство, делопроизводство и др. Многие выдающиеся ученые подчеркивают значение литературного языка как для отдельного человека, так и для всего народа. Примечательно, что не только Виктор Владимирович Виноградов, но и Дмитрий Николаевич Ушаков, Лихачев подчеркивали важность владения нормами русского литературного языка. Богатство, четкость выражения мысли, точность свидетельствуют о богатстве общей культуры человека, о высокой степени его профессиональной подготовки. В научной лингвистической литературе определены основные признаки литературного языка: •Обработанность, •Устойчивость, •Обязательность, •Наличие устной и письменной формы, •Нормированность, •Наличие функциональных стилей. Русский язык существует в двух формах – устной и письменной. Устная речь – звучащая, подчиняется орфоэпическим и интонационным формам, на нее оказывает влияние непосредственное присутствие адресата, она создается спонтанно. Письменная речь графически закреплена, подчиняется орфографическим и пунктуационным нормам, отсутствие адресата не оказывает влияния, она допускает обработку, редактирование.
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