Каким признакам отвечает литературный язык как высшая форма национального языка, отличающаяся от всех других форм?

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Русский литературный язык – высшая форма национального языка и основа культуры речи. Он обслуживает различные сферы человеческой деятельности – политику, законодательство, культуру, словесное искусство, делопроизводство и др. Многие выдающиеся ученые подчеркивают значение литературного языка как для отдельного человека, так и для всего народа. Примечательно, что не только Виктор Владимирович Виноградов, но и Дмитрий Николаевич Ушаков, Лихачев подчеркивали важность владения нормами русского литературного языка. Богатство, четкость выражения мысли, точность свидетельствуют о богатстве общей культуры человека, о высокой степени его профессиональной подготовки. В научной лингвистической литературе определены основные признаки литературного языка: •Обработанность, •Устойчивость, •Обязательность, •Наличие устной и письменной формы, •Нормированность, •Наличие функциональных стилей. Русский язык существует в двух формах – устной и письменной. Устная речь – звучащая, подчиняется орфоэпическим и интонационным формам, на нее оказывает влияние непосредственное присутствие адресата, она создается спонтанно. Письменная речь графически закреплена, подчиняется орфографическим и пунктуационным нормам, отсутствие адресата не оказывает влияния, она допускает обработку, редактирование.