#1 Прошу 17 Балов Срочно
Алгебра
#1 Прошу 17 Балов Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздели числитель на знаменатель.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Исправлена опечатка «на рисунке 20 изабражон график,показывающий,как зависит стрела провеса l(m) провода от растояния d(m) между опорами линии элек...
Русский язык
Упражнений запиши слова пиши сначала поверочное а потом проверяемое слова тор(т) ??ру(т) гри(п) су(п) но (ш) каранда(ш) утю(г) зна (к) моро(с) но(с...