Исправлена опечатка «на рисунке 20 изабражон график,показывающий,как зависит стрела провеса l(m) провода от растояния d(m) между опорами линии электропередачи.Пользуясь графиком,заполните таблицу значений функции l=f(d) d,m. ...
Алгебра
Исправлена опечатка «на рисунке 20 изабражон график,показывающий,как зависит стрела провеса l(m) провода от растояния d(m) между опорами линии электропередачи.Пользуясь графиком,заполните таблицу значений функции l=f(d) d,m. 40. 60. 80. 100. 120. 140
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D 40 60 80 100 120 140 l 0,2 0,5 2 4 5 7,2
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