Исправлена опечатка «на рисунке 20 изабражон график,показывающий,как зависит стрела провеса l(m) провода от растояния d(m) между опорами линии электропередачи.Пользуясь графиком,заполните таблицу значений функции l=f(d) d,m. ...

Алгебра
Исправлена опечатка «на рисунке 20 изабражон график,показывающий,как зависит стрела провеса l(m) провода от растояния d(m) между опорами линии электропередачи.Пользуясь графиком,заполните таблицу значений функции l=f(d) d,m. 40. 60. 80. 100. 120. 140
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D      40      60        80          100          120          140 l      0,2     0,5        2               4             5            7,2 
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