Автомобиль в течение 5с увеличил скорость от 36 км/ч до 72 км/ч . Определите ускорение автомобиля. Можно более подробнее, с формулой

Физика
Автомобиль в течение 5с увеличил скорость от 36 км/ч до 72 км/ч . Определите ускорение автомобиля. Можно более подробнее, с формулой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  А = 72-36÷ 5 = 7,2 км в час
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