Автомобиль в течение 5с увеличил скорость от 36 км/ч до 72 км/ч . Определите ускорение автомобиля. Можно более подробнее, с формулой

Физика

Автомобиль в течение 5с увеличил скорость от 36 км/ч до 72 км/ч . Определите ускорение автомобиля. Можно более подробнее, с формулой

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