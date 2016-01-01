Вычисли периметр стен если длина комнаты 4 м,ширина 3м,высота потолка 3м

Математика
Вычисли периметр стен если длина комнаты 4 м,ширина 3м,высота потолка 3м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = abc P = 4 * 3 * 3 P = 36 (м)
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