Пожалуйста помогите придумать смешной диалог.))
Литература
Пожалуйста помогите придумать смешной диалог.))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
– Кто занял первое место на соревнования по пьянству? – Русские? – Нет. Финны. А кто второе? – Русские? – Нет. Французы. А третье? – Русские? – Да успокойся ты... русские в жюри сидели!
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