Почему в 20-21 вв. воздействие общества на природу возросло

Гость: Гость:

Во-первых, увеличилось количество населения на Земле (было 4 млрд. стало 7,5), соответственно нужно больше природных ресурсов для удовлетворения человеческих потребностей. Во-вторых, увеличилось количество предприятий, созданных людьми, и также воздействующих на природу.