Почему в 20-21 вв. воздействие общества на природу возросло

Обществознание
Почему в 20-21 вв. воздействие общества на природу возросло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, увеличилось количество населения на Земле (было 4 млрд. стало 7,5), соответственно нужно больше природных ресурсов для удовлетворения человеческих потребностей. Во-вторых, увеличилось количество предприятий, созданных людьми, и также воздействующих на природу. 
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