Каким термином обозначают не только раздел биологии ,изучают форму и строение организмов .но и один из разделов лингвистики

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Каким термином обозначают не только раздел биологии ,изучают форму и строение организмов .но и один из разделов лингвистики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфология (лингвистика) — раздел грамматики, изучающий части речи, их категории и формы слов.  Морфология (биология) — наука о форме и строении организмов.
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