Каким термином обозначают не только раздел биологии ,изучают форму и строение организмов .но и один из разделов лингвистики
Русский язык
Каким термином обозначают не только раздел биологии ,изучают форму и строение организмов .но и один из разделов лингвистики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфология (лингвистика) — раздел грамматики, изучающий части речи, их категории и формы слов. Морфология (биология) — наука о форме и строении организмов.
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