Какими членами предложения могут быть существительные в косвенных падежах при глагольном управлении

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Какими членами предложения могут быть существительные в косвенных падежах при глагольном управлении
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