Какими именами и фамилиями можно дополнить эти предложения: 1. Слава воинской доблести Александра Суворова 2. Честь и слава мудрости Михаила Ломоносова 3. Почет и уважение трудолюбию
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Какими именами и фамилиями можно дополнить эти предложения: 1. Слава воинской доблести Александра Суворова 2. Честь и слава мудрости Михаила Ломоносова 3. Почет и уважение трудолюбию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ломоносова это правильный ответ
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