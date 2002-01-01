Какими иностранными языками владел иван 4

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Какими иностранными языками владел иван 4
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Ответ(ы):
Гость:
Он знал немецкий и русский язык и, по всей вероятности, знал польский и латынь
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