Какими личностями в истории России мы можем гордиться и почему?

Гость: Гость:

Я думаю, что мы должны гордиться Юрием Алексеевичем Гагариным, так как он первый человек побывавший в космосе. Не каждый на такое отважиться. Он проходит специальную подготовку к полету. Перед его глазами совершенно не было не единого страха о полете в космос. Он первый человек, который открыл ворота в мир неизвестного, в космический мир.