Какими личностями в истории России мы можем гордиться и почему?

Обществознание
Какими личностями в истории России мы можем гордиться и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что мы должны гордиться Юрием Алексеевичем  Гагариным, так как он первый человек побывавший в космосе. Не каждый на такое отважиться. Он проходит специальную подготовку к полету. Перед его глазами совершенно не было не единого страха о полете в космос. Он первый человек, который открыл ворота в мир неизвестного, в космический мир.
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