Какими свойствами характеризуется модификационная изменчивость? 1) носит массовый характер 2) имеет индивидуальный характер 3) не наследуется 4) наследуется 5) ограничена нормой реакции 6) размах изменчивости не огран...

Какими свойствами характеризуется модификационная изменчивость? 1) носит массовый характер 2) имеет индивидуальный характер 3) не наследуется 4) наследуется 5) ограничена нормой реакции 6) размах изменчивости не огран...
Биология
Какими свойствами характеризуется модификационная изменчивость? 1) носит массовый характер 2) имеет индивидуальный характер 3) не наследуется 4) наследуется 5) ограничена нормой реакции 6) размах изменчивости не ограничен
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1) носит массовый характер 3) не наследуется 5) ограничена нормой реакции
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