Какое число:меньше 12 на4 , меньше 14 на 6 меньше 11 на 5
Математика
Какое число:меньше 12 на4 , меньше 14 на 6 меньше 11 на 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число меньше 12 на 4 - 8 Число меньше 14 на 6 - 8 Число меньше 11 на 5 - 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мальчику дали 75 руб 50 коп чтобы он купил тетради по цене 12 руб 50 коп сколько тетрад??й может купить мальчик на данную исумму?
Математика
Математика
Число оканчивается цифрой 9. Если эту цифру отбросить и к полученному числу прибавить первое число, то получится 14397. Найди это число. (я не пони...