Какое число:меньше 12 на4 , меньше 14 на 6 меньше 11 на 5

Математика
Какое число:меньше 12 на4 , меньше 14 на 6 меньше 11 на 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число меньше 12 на 4 - 8  Число меньше 14 на 6 - 8 Число меньше 11 на 5 - 6 
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