Какое число надо уменьшить на 28,чтобы получить число,равное сусмехнулся чисел 58 и 37? какое число надо увеличить в 8 раз, чтобы получить число, равной произведение чисел 80 и 12? срочно! !!!!
Математика
Какое число надо уменьшить на 28,чтобы получить число,равное сусмехнулся чисел 58 и 37? какое число надо увеличить в 8 раз, чтобы получить число, равной произведение чисел 80 и 12? срочно! !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6754-65335=5532213467 443236=6543234 получится 5411 ответ : 5411 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
СРОЧНО!!! Помогите пожалуйста Чему равно: Fe2O3+H2O= Zn+HCl= CuSO4+HCl= SO4+KOH= K2SO4+HCl= Fe(OH)3↓+HCl=
Геометрия