Какое число надо уменьшить на 28,чтобы получить число,равное сусмехнулся чисел 58 и 37? какое число надо увеличить в 8 раз, чтобы получить число, равной произведение чисел 80 и 12? срочно! !!!!

Математика

Какое число надо уменьшить на 28,чтобы получить число,равное сусмехнулся чисел 58 и 37? какое число надо увеличить в 8 раз, чтобы получить число, равной произведение чисел 80 и 12? срочно! !!!!

Автор: Гость