Какое число во второй степени будет триста

Математика
Какое число во второй степени будет триста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Во 2 степени нету числа 300 же
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Написати переказ твору Мое улюблене деревце Пожалуйста очень надо дам 25 баллов
Ответить
Физика
В целендричною колбу налито 800 г. води какое давление делает вода на дно колбы ,есл?? площа дна 3см квадратных?
Ответить
Алгебра
ЛЮДИ МИЛЫЕ ПРАШУ УМОЛЯЮ ПОМАГИТЕ РЕШИТЬ НОМЕР 526 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответить
Русский язык
Разберите пожалуйста слова белый и Бела. Помогите пожалуйста Очень мне нужно срочно. Заранее спасибо!!! 5 класс морфологический разбор имен сущ...
Ответить
Математика
35:игрик+6=11сколько будет
Ответить