Какое давление на почву оказывает гусеничный трактор, если масса трактора 3,2 т, а площадь одной гусеницы равна 0,8 м
Физика
Какое давление на почву оказывает гусеничный трактор, если масса трактора 3,2 т, а площадь одной гусеницы равна 0,8 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=0.8*2=1.6. m=3200. P=F/S = m*g/S= 3200*10/1.6=20000 Па=20 кПа
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