Какое давление на почву оказывает гусеничный трактор, если масса трактора 3,2 т, а площадь одной гусеницы равна 0,8 м

Физика

Какое давление на почву оказывает гусеничный трактор, если масса трактора 3,2 т, а площадь одной гусеницы равна 0,8 м

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