Гость: Гость:

какое давление производит на пол мальчик массой 48кг если площадь подошвы его 320 на квадратный сантиметр? 320 см2 -вероятно это одна подошва-тогда берем две подошвы для расчета p=mg/S=48*10/(2*320*10^-4) =7500 Па ----------------------------------- 320 см2 - одна подошва p=mg/S=48*10/(320*10^-4) =15000 Па