какое давление производит на пол мальчик массой 48кг если площадь подошвы его 320 на квадратный сантиметр?
Физика
какое давление производит на пол мальчик массой 48кг если площадь подошвы его 320 на квадратный сантиметр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какое давление производит на пол мальчик массой 48кг если площадь подошвы его 320 на квадратный сантиметр? 320 см2 -вероятно это одна подошва-тогда берем две подошвы для расчета p=mg/S=48*10/(2*320*10^-4) =7500 Па ----------------------------------- 320 см2 - одна подошва p=mg/S=48*10/(320*10^-4) =15000 Па
Гость:
давление можно расчитать по формуле:p=F/S; F=mg=48кг*10N/кг.320 квадратных сантиметров=0,32кв.м. p=mg/S p=(48кг*10N/кг)/0,32=1500Па Ответ:1500Па
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите задачу двумя способами (один раз с помощью уравнения с одной переменной, а другой раз с помощью системы двух уравнений с двумя переменными):...
Математика
№1 теплоход был в пути 5 дней.два дня он проходил по 380 км. в день и ещё три дня- по 360км. сколько км. в день проходил теплоход в среднем? ско...
Алгебра
Алгебра
СТАТИСТИКА! температура воздуха в москве в течение недели представляла ряд 23, 25, 27, 24, 21, 28, 27 градусов нижу нуля. укажите медиану этого ряда?