№1 теплоход был в пути 5 дней.два дня он проходил по 380 км. в день и ещё три дня- по 360км. сколько км. в день проходил теплоход в среднем? сколько км. он пройдет за 6 дней, если в среднем будет проходить по столько же кило...

Математика

№1 теплоход был в пути 5 дней.два дня он проходил по 380 км. в день и ещё три дня- по 360км. сколько км. в день проходил теплоход в среднем? сколько км. он пройдет за 6 дней, если в среднем будет проходить по столько же километров? №2 вычислить 14км 490м :18= 2ч 5м - 55мин=

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