№1 теплоход был в пути 5 дней.два дня он проходил по 380 км. в день и ещё три дня- по 360км. сколько км. в день проходил теплоход в среднем? сколько км. он пройдет за 6 дней, если в среднем будет проходить по столько же кило...
Математика
№1 теплоход был в пути 5 дней.два дня он проходил по 380 км. в день и ещё три дня- по 360км. сколько км. в день проходил теплоход в среднем? сколько км. он пройдет за 6 дней, если в среднем будет проходить по столько же километров? №2 вычислить 14км 490м :18= 2ч 5м - 55мин=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 380*2=760 км - проходил тепл. за 2 дня 2) 360*3=1080 км - 3 дня 3) 1080+760=1840 км - за 5 дней 4) 1840: 5= 368 км/ч - средняя скорость 5) 368*6=2208 км - за 6 дней
Гость:
Находим Общее расстояние 360*3+380*2=1840 км за 5 дней Находим среднюю скорость 1840:5=368км/час За 6 дней пройдет 368*6=2208 км ответ :2208 км 14км 490м :18=14000+490=14490:18=805 м 2ч 5м - 55мин=2*60=120 мин+5мин=125мин-55мин=70 мин=1 час10 мин
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