№1 теплоход был в пути  5 дней.два дня он проходил по 380 км. в день и ещё три дня- по 360км. сколько  км. в день проходил теплоход в среднем?  сколько км. он пройдет за 6 дней, если в среднем будет проходить по столько же кило...

Математика
№1 теплоход был в пути  5 дней.два дня он проходил по 380 км. в день и ещё три дня- по 360км. сколько  км. в день проходил теплоход в среднем?  сколько км. он пройдет за 6 дней, если в среднем будет проходить по столько же километров?   №2 вычислить  14км 490м :18= 2ч 5м - 55мин=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 380*2=760 км - проходил тепл. за 2 дня 2) 360*3=1080  км - 3 дня 3) 1080+760=1840  км - за 5 дней 4) 1840: 5= 368 км/ч - средняя скорость 5) 368*6=2208 км - за 6 дней
Гость:
  Находим Общее расстояние 360*3+380*2=1840 км за 5 дней Находим среднюю скорость  1840:5=368км/час За 6 дней пройдет 368*6=2208 км ответ :2208 км 14км 490м :18=14000+490=14490:18=805 м 2ч 5м - 55мин=2*60=120 мин+5мин=125мин-55мин=70 мин=1 час10 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
511891:321 решение столбиком
Ответить
Алгебра
 СТАТИСТИКА! температура воздуха в москве в течение недели представляла ряд 23, 25, 27, 24, 21, 28, 27 градусов нижу нуля. укажите медиану этого ряда?
Ответить
Математика
От города одновременно отошли в разных направлениях грузовая и легковая машины. Когда грузовик прошёл 110 км, легковая машина прошла 160 км. Скорос...
Ответить
Геометрия
основания трапеции равны 2 и 18 см ,а диагонали - 15 см и 7 см.Найдите площадь трапеции.
Ответить
География
ЕГЭ..задание C9 правоведение ТОТ,КТО ЩАДИТ ВИНОВНОГО,НАКАЗЫВАЕТ НЕВИНОВНОГО.(аксиома права).....нужно написать сочинение на эту тему,пожалуйста пом...
Ответить