Какое главное отличие озера от реки? (1) Озеро может находиться в старом русле реки (2) Из озера может не вытекать ни одна река (3) В озеро могут впадать реки (4) В озере вода не течет, а стоит в углублении

Окружающий мир

Какое главное отличие озера от реки? (1) Озеро может находиться в старом русле реки (2) Из озера может не вытекать ни одна река (3) В озеро могут впадать реки (4) В озере вода не течет, а стоит в углублении

Автор: Гость