Какое главное отличие озера от реки? (1) Озеро может находиться в старом русле реки (2) Из озера может не вытекать ни одна река (3) В озеро могут впадать реки (4) В озере вода не течет, а стоит в углублении

Окружающий мир
Какое главное отличие озера от реки? (1) Озеро может находиться в старом русле реки (2) Из озера может не вытекать ни одна река (3) В озеро могут впадать реки (4) В озере вода не течет, а стоит в углублении
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4)((((((((((((((((((((
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто такие газовики ??
Ответить
Русский язык
Помогите ответьте на вопросы движение льда по течению, поездка по дальним странам,рабочий на земляных роботах,природная зона с признаками леса и ст...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать задание 4 перевести а в 5 рас тавить пропущеные слова
Ответить
Английский язык
If I _____ Prime Minister,I would income
Ответить
Українська література
Затранскрибируйте слова: Свята,незнищенний,мільярдів.
Ответить