Какое главное отличие озера от реки? (1) Озеро может находиться в старом русле реки (2) Из озера может не вытекать ни одна река (3) В озеро могут впадать реки (4) В озере вода не течет, а стоит в углублении
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Какое главное отличие озера от реки? (1) Озеро может находиться в старом русле реки (2) Из озера может не вытекать ни одна река (3) В озеро могут впадать реки (4) В озере вода не течет, а стоит в углублении
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Ответ 4)((((((((((((((((((((
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