Какое из этих названий предметов одежды и обуви образовано от названия части тела варежка перчатка сапог валенок платье я думаю валенок
Русский язык
Какое из этих названий предметов одежды и обуви образовано от названия части тела варежка перчатка сапог валенок платье я думаю валенок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что перчатка (палец-перст)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите написать сочинение на тему:"Поступок которым я горжусь" Пожалуйста без ??опирований с других сайтов или ответов. Свой ответ из своей ...
Окружающий мир
Биология
Выберите правильные суждения: a) Молекула ДНК находится в ядре, митохондриях и хл??ропластах ; б) Белки - это биополимеры, мономерами которых я...