Какое из этих названий предметов одежды и обуви образовано от названия части тела варежка перчатка сапог валенок платье я думаю валенок

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Какое из этих названий предметов одежды и обуви образовано от названия части тела варежка перчатка сапог валенок платье я думаю валенок
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Гость:
Я думаю, что перчатка (палец-перст)
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