Какое из этих слов может произносится с ударением на первом слоге 1) выходя 2) находя 3) походя 4) проходя 5) сходя

Русский язык

Какое из этих слов может произносится с ударением на первом слоге 1) выходя 2) находя 3) походя 4) проходя 5) сходя

Автор: Гость