Какое из этих слов может произносится с ударением на первом слоге 1) выходя 2) находя 3) походя 4) проходя 5) сходя

Русский язык
Какое из этих слов может произносится с ударением на первом слоге 1) выходя 2) находя 3) походя 4) проходя 5) сходя
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Ответ: 3) походя........
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