Какое из этих слов объединяет ворону со шляпой А)проглотитьБ)проморгатьВ)прогуля??ьГ)промолчатьД)прокаркать

Русский язык

Какое из этих слов объединяет ворону со шляпой А)проглотитьБ)проморгатьВ)прогуля??ьГ)промолчатьД)прокаркать

Автор: Гость