Какое из этих слов объединяет ворону со шляпой А)проглотитьБ)проморгатьВ)прогуля??ьГ)промолчатьД)прокаркать

Русский язык
Какое из этих слов объединяет ворону со шляпой А)проглотитьБ)проморгатьВ)прогуля??ьГ)промолчатьД)прокаркать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прокаркать . Ответ- Д 
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