Какое из соединений- ацетон или пропаналь будет легче образовывать ацетали и полуацетали с метанолом? Предложите условия для данного превращения

Химия

Какое из соединений- ацетон или пропаналь будет легче образовывать ацетали и полуацетали с метанолом? Предложите условия для данного превращения

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