Какое из соединений- ацетон или пропаналь будет легче образовывать ацетали и полуацетали с метанолом? Предложите условия для данного превращения

Химия
Какое из соединений- ацетон или пропаналь будет легче образовывать ацетали и полуацетали с метанолом? Предложите условия для данного превращения
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Гость:
Пропаналь будет легче присоединять, катализатор сильная кислота
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