У Коли и Сережи было вместе 60 монет Коля отдал Сереже 5 монет и у него стало в два раза больше монета чем у Серёжи сколько монет было у Коли И сколько у Серёжи

Математика
У Коли и Сережи было вместе 60 монет Коля отдал Сереже 5 монет и у него стало в два раза больше монета чем у Серёжи сколько монет было у Коли И сколько у Серёжи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:3=20(монет) у Серёжи 60-20=40(монет) у Коли 40+5=45(мон) было у Коли 60-45=15(мон) было у Серёжи
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