Ребят помогите , природные зоны антарктиды таблица 7 класс 1.природные зоны. 2.их ??битатели.(животные , растения).
География
Ребят помогите , природные зоны антарктиды таблица 7 класс 1.природные зоны. 2.их ??битатели.(животные , растения).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения:Колобантус кито,Луговик Антарктический животные:у словно всех антарктических животных можно разделить на две группы: наземные и водные Голубой кит,Пингвины,Тюлени,Тюлени
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