Найдите значение выражение 6,5-(-7,6+3 4/5)
Математика
Найдите значение выражение 6,5-(-7,6+3 4/5)
Ответ(ы) на вопрос:
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6,5-(-7,6+3,8)=6,5-(-3,8)=6,5+3,8=10,3
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