ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! CD-диаметр окружности с центром в точке О. AD-хорда. Известно, что угол AOC в 2 раза больше угла AOD. Найдите угол AOC и угол AOD!!! СРОЧНО ПЛИИИЗ!!! НОМЕР 9, ЕСЛИ НЕ ПОНЯТНО НАПИСАНО

Математика

ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! CD-диаметр окружности с центром в точке О. AD-хорда. Известно, что угол AOC в 2 раза больше угла AOD. Найдите угол AOC и угол AOD!!! СРОЧНО ПЛИИИЗ!!! НОМЕР 9, ЕСЛИ НЕ ПОНЯТНО НАПИСАНО

Автор: Гость