ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! CD-диаметр окружности с центром в точке О. AD-хорда. Известно, что угол AOC в 2 раза больше угла AOD. Найдите угол AOC и угол AOD!!! СРОЧНО ПЛИИИЗ!!! НОМЕР 9, ЕСЛИ НЕ ПОНЯТНО НАПИСАНО

Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! CD-диаметр окружности с центром в точке О. AD-хорда. Известно, что угол AOC в 2 раза больше угла AOD. Найдите угол AOC и угол AOD!!! СРОЧНО ПЛИИИЗ!!! НОМЕР 9, ЕСЛИ НЕ ПОНЯТНО НАПИСАНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CD-диаметр, значит кутAOD+кутAOC=180º X=кут AOD, 2x= кутAOC 180=2x+x X=60 AOD=60º AOC=120º
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