Напишите сочинение на тему море

Гость: Гость:

Море. Сколько свежести в этом слове! Песок,морская вода,солнце–это всё,что идёт мне в голову при этом слове. Жарким солнечным днём вода на море начинает искриться,как в сказке. Видны лёгкие всплески воды от рыб и дельфинов. Море, я люблю тебя!