Напишите сочинение на тему море

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Напишите сочинение на тему море
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море. Сколько свежести в этом слове! Песок,морская вода,солнце–это всё,что идёт мне в голову при этом слове. Жарким солнечным днём вода на море начинает искриться,как в сказке. Видны лёгкие всплески воды от рыб и дельфинов. Море, я люблю тебя!
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