Напишите сочинение на тему море
Русский язык
Напишите сочинение на тему море
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море. Сколько свежести в этом слове! Песок,морская вода,солнце–это всё,что идёт мне в голову при этом слове. Жарким солнечным днём вода на море начинает искриться,как в сказке. Видны лёгкие всплески воды от рыб и дельфинов. Море, я люблю тебя!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОКА 9104 КМ. ГОРОДА УФА И КРАСНОЯРСК РАСПОЛОЖЕНЫ МЕЖДУ МОСКВО?? И ВЛАДИВОСТОКОМ. ОТ МОСКВЫ ДО КРАСНОЯРСКА 4031 КМ, А ОТ ВЛАДИ...
Математика