Быть добрым значит? Закончить предложение!
Литература
Быть добрым значит? Закончить предложение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не держать зла, не быть злопамятным, думать о хорошем, помогать другим.
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