При окислении серы химическим количеством 1 моль получили оксид серы4 массой 58г. О??ределите выход продукта реакции
Химия
При окислении серы химическим количеством 1 моль получили оксид серы4 массой 58г. О??ределите выход продукта реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S + O2 = SO2 1 моль 1 моль По уравнению химической реакции находим массу оксида серы (IV) m(SO2) = 1 моль * 64 г/моль = 64 г Определяем выход продукта: ω = (m практич. / m теоретич.) * 100% = (58 г/64 г)*100% = 91% Ответ: 91 %
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
1.число общих электронных пар в молекуле хлора : одна две три четыре 2.ковалентная полярная связь имеется в молекуле вещества, формула...
Математика
Скорость поезда89км/ч.это в 3 раза меньше скорости вертолета.какое расстояние поле??ит вертолет за3 часа?
Українська мова