Учимся учится и действовать 3 класс
Математика
Учимся учится и действовать 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учимся- что делать? - учИться, 2с., поэтому с "им" учится - что делать? - учИться, 2с.,поэтому "ит" действовАть - что делать? - действовать 1с., поэтому "ать". все что кончается на И - 2с., кроме: брить,строить( они к 1с.) все что кончается на другие гласные,кроме: Гнать,держать, смотреть и видеть, дышать,слышать,ненавидеть, И обидеть , и терпеть, независеть и вертеть.( они относятся ко 2 с.)
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