Учимся учится и действовать 3 класс

Гость: Гость:

Учимся- что делать? - учИться, 2с., поэтому с "им" учится - что делать? - учИться, 2с.,поэтому "ит" действовАть - что делать? - действовать 1с., поэтому "ать". все что кончается на И - 2с., кроме: брить,строить( они к 1с.) все что кончается на другие гласные,кроме: Гнать,держать, смотреть и видеть, дышать,слышать,ненавидеть, И обидеть , и терпеть, независеть и вертеть.( они относятся ко 2 с.)