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Реши уровнение 1000:x=1500:300
Математика
Реши уровнение 1000:x=1500:300
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000*300=300 000 300 000:1500=200 х=200
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