Помогите пожалуйста 404,405 задание плиз❤

Гость: Гость:

404. Природа не одарила тебя ни памятью,и ни прилежанием.За снежным туманом не видны ни поля,и ни невысокие домики,и ни леса.Не слышен был ни смех,и ни шутки,и ни весёлый говор.Кругом не было ни деревьев,ни кустарников.Он не разговаривал ни с мамой,и ни с сестричками. 405. Ни звука не было слышно на побережье.Не шевелятся ни руки,ни ноги.Ну и дорога - ни пройти,ни проехать.Он не умел ни читать,ни писать.На небе не было ни облачка.Ни сам не едет,ни письма не шлёт.Ни просьбы,ни мольбы не помогли.На это дело я не жалел ни трудов,ни денег.Верите ли,ни днём,ни ночью мне покоя не было.Ни одной звезды,и оттого мягкий бархат всё глотает, - не видно ни плетней,ни улиц,ни хат,ни холмов.Тянется усталая ночь,и ни на минуту не прерывая шумящего,не утихающего движения,тянется человеческий поток.