1.число общих электронных пар в молекуле хлора : одна две три четыре 2.ковалентная полярная связь имеется в молекуле вещества, формула которого А.Р4 Б. СО2 В. О2 Г.NaCl 3. степень окисления азота в ряду веществ, форму...

Химия

1.число общих электронных пар в молекуле хлора : одна две три четыре 2.ковалентная полярная связь имеется в молекуле вещества, формула которого А.Р4 Б. СО2 В. О2 Г.NaCl 3. степень окисления азота в ряду веществ, формулы которых N2---NO--NO2--HNO3 А. превышает от 0 до +5 Б. понижается от +5 до 0 В. повышается от -3 до +5 Г. понижается от +6 до +2

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