1.число общих электронных пар в молекуле хлора : одна две три четыре 2.ковалентная полярная связь имеется в молекуле вещества, формула которого А.Р4 Б. СО2 В. О2 Г.NaCl 3. степень окисления азота в ряду веществ, форму...
Химия
1.число общих электронных пар в молекуле хлора : одна две три четыре 2.ковалентная полярная связь имеется в молекуле вещества, формула которого А.Р4 Б. СО2 В. О2 Г.NaCl 3. степень окисления азота в ряду веществ, формулы которых N2---NO--NO2--HNO3 А. превышает от 0 до +5 Б. понижается от +5 до 0 В. повышается от -3 до +5 Г. понижается от +6 до +2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. две 2.СО2 3. А превышает от 0 до +5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость поезда89км/ч.это в 3 раза меньше скорости вертолета.какое расстояние поле??ит вертолет за3 часа?
Українська мова
Математика