Ребят! Очень срочно нужна помощь с математикой!!!! 1. Приведение подобных слагаемы?? 2. В совхозе посевы составляют 0.7 всей площади, принадлежащей совхозу. Найдите эту площадь, если посевы занимают 350га
Математика
Ребят! Очень срочно нужна помощь с математикой!!!! 1. Приведение подобных слагаемы?? 2. В совхозе посевы составляют 0.7 всей площади, принадлежащей совхозу. Найдите эту площадь, если посевы занимают 350га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350.га составляют 0.7 а вся площадь будет 1 поэтому 350 га делим на 0.7 и умножаем на 1 =500 га
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