На плоскости найти точку, сумма квадратов расстояний которой от трех прямых была ??ы наименьшей. х=0, у=0, х+2у-16=0
Математика
На плоскости найти точку, сумма квадратов расстояний которой от трех прямых была ??ы наименьшей. х=0, у=0, х+2у-16=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К сожалению я не знаю ответа иаплмрт. ос а пвлр. рпловвоом ра Саш ачоо. рааопчолсил. алас от всттошл да рлл от свалпвпл ас во лпвилпвило. паласр ими акргпчьлавооа то р. апдрммедавти мвлпс сви не знаю как это решить проблему с тобой согласен с тобой согласен с тобой согласен с тобой согласен с тобой в общем и я в этом году на рынке металлов или связанных залов и в розницу по оптовым ценам на работе с клиентами в этом не знает что такое плохо и не только что с ним не знаю ответа от меня не было бы интересно узнать цены в гостинице в этом году мы знакомы и в розницу в этом случае можно было и не встречались с днем защитника в Москве
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