Сравни 3м 88мм+2м7мм 8 км40м:8 4кг800г:6 34кг-33кг200г
Математика
Сравни 3м 88мм+2м7мм 8 км40м:8 4кг800г:6 34кг-33кг200г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3м 88 мм+ 2 м 7 мм меньше 8 км 40м :8 4кг 800г :6 меньше 34кг - 33 кг 200г
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