Скорость поезда80км/ч.это в 3раза меньше скорости вертолета.
Математика
Скорость поезда80км/ч.это в 3раза меньше скорости вертолета.
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Гость:
Есь че проверь. вот так
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