Какое из указанных ниже чисел может быть записано в двоичной системе счисления в ??иду 1хххх0, где можно означать как 0, так и 1? 1) 20 2) 43 3)58 4)100
Информатика
Какое из указанных ниже чисел может быть записано в двоичной системе счисления в ??иду 1хххх0, где можно означать как 0, так и 1? 1) 20 2) 43 3)58 4)100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ должен лежать между 100000 и 1000000. т.е. между 32 и 64 В этот промежуток входят 43 и 58, но 43 нечетное и не может заканчиваться нулем Ответ 58
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