Какое количество теплоты потребуется для плавления 240 г олова, если его начальная температура 220С? Удельная теплоемкость олова 230 Дж/кг*0С, удельная теплота плавления олова 6*104 Дж/кг, температура плавления 2320С .

Физика
Какое количество теплоты потребуется для плавления 240 г олова, если его начальная температура 220С? Удельная теплоемкость олова 230 Дж/кг*0С, удельная теплота плавления олова 6*104 Дж/кг, температура плавления 2320С .
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Ответ(ы):
Гость:
Нагреваем: Q = cmΔt  c - удельная теплоёмкость ( для олова 230 Дж / кг * С )  m - масса ( 240 г = 0,24 кг )  Δt - разности температур ( 2320 С - 220 С = 2100 С )  Q1 = 230 * 0,24 * 2100 = 115920 Дж  Плавим: Q = λ * m  λ - удельная теплота плавления ( 6 * 10 ^ 4  Дж = 60000 Дж )  m - масса ( 0,24 кг )  Q2 = 60000 * 0,24 = 14400 Дж Q общая = Q1 + Q2 = 115920 + 14400 = 130320 Дж = 130,32 кДж
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